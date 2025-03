Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, il bacio di Halle Berry ad Adrien Brody infiamma il red carpet

Una passione che non si smorza. Che sia stato un gesto portafortuna o un slancio estemporaneo sinceramente ricambiato ildiadsul reddeglinon è passato inosservato e ha fatto impazzire social e fan., mentreera sul tappeto rosso a rilasciare interviste, gli si è avvicinata e l’ha baciato.Un gesto portafortuna, secondo gli osservatori più esperti, per ‘citare’ quanto successo sul palco della cerimonia nel 2003 quandovinse l’per Il pianista e preso dalla gioia baciò l’attrice che gli consegnava la statuetta, sorprendendola. Qualcuno gridò allo scandalo per ilsenza consenso, ma l’attrice tranquillizzò sul fatto che fosse inaspettato ma che aveva perdonato il gesto spontaneo del collega dettato dalla grande emozione della vittoria.