Oscar 2025 i vincitori | trionfa l’indipendente Anora Migliori attori Brody e Madison Il premio alla regia per Baker

Agliil cinema indipendente e sprofonda nel baratro Emilia Perez.di Seanè il miglior film e vince anche altri quattro, sceneggiatura originale e montaggio (sempre di) e l’come miglior attrice a Mikey. Seguono trea The Brutalist di Brady Corbet: miglior attore per Adrien, fotografia per Lol Crawley e colonna sonora per Daniel Blumberg.Ebbene,e The brutalist sono costati sei milioni di dollari il primo e a malapena dieci il secondo. Due titoli diversissimi tra loro, il primo una sorta di commedia con protagonista una sex workers, il secondo una tragedia sulla rinascita di un architetto in fuga dai campi di concentramento nazisti, ma entrambi prodotti fuori dal circuito delle major. Tanto che i due registi nei giorni scorsi avevano lamentato proprio la difficoltà a campare con i ricavi del lavoro derivanti dai loro film.