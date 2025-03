Tpi.it - Oscar 2025, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema

Nomination – Chi ha vinto i premi Oscar assegnati nella notte italiana tra il 2 e il 3 marzo ad Hollywood? In aggiornamento

Nomination

Quali erano i candidati alla vittoria dei vari premi? Eccoli divisi per categorie di appartenenza.

Miglior Film
Anora
The Brutalist
A Complete Unknown
Conclave
Dune – Parte 2
Emilia Perez
Io sono ancora qui
Nickel Boys
The Substance
Wicked

Miglior Regia
Sean Baker – Anora
Brady Corbet – The Brutalist
James Mangold – A Complete Unknown
Jacques Audiard – Emilia Pérez
Coralie Fargeat – The Substance

Miglior Attrice protagonista
Cynthia Erivo – Wicked
Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez
Mikey Madison – Anora
Demi Moore – The Substance
Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Miglior Attore protagonista
Adrien Brody – The Brutalist
Timothee Chalomet – A Complete Unknown
Colman Domingo – Sing Sing
Ralph Fiennes – Conclave
Sebastian Stan – The Apprentice

Miglior Attore non protagonista
Yura Borisov – Anora
Kieran Culkin – A Real Pain
Edward Norton – A Complete Unknown
Guy Pearce – The Brutalist
Jeremy Strong – The Apprentice

Miglior Attrice non protagonista
Monica Barbaro – A Complete Unknown
Ariana Grande – Wicked
Felicity Jones – The Brutalist
Isabella Rossellini – Conclave
Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Miglior Sceneggiatura originale
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance

Miglior Sceneggiatura non originale
A Complete Unknown
Conclave
Emilia Pérez
Nickel Boys
Sing Sing

Miglior Film Internazionale
Brasile, Sono ancora qui
Danimarca, The Girl with the Needle
Francia, Emilia Pérez
Germania, Il seme del fico sacro
Lettonia, Flow

Miglior Film d'animazione
Flow
Inside Out 2
Memoir of a snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
The Wild Robot

Miglior Montaggio
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked

Miglior Scenografia
The Brutalist
Conclave
Dune – Parte 2
Nosferatu
Wicked

Miglior Fotografia
The Brutalist
Dune – Parte 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu

Migliori Costumi
A Complete Unknown
Conclave
Gladiatore II
Nosferatu
Wicked

Miglior Trucco e acconciature
A Different Man
Emilia Pérez
Nosferatu
The Substance
Wicked

Migliori Effetti visivi
Alien: Romulus
Better Man
Dune – Parte 2
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked

Miglior sonoro
A Complete Unknown
Dune – Parte 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot

Miglior Colonna sonora originale
The Brutalist – Daniel Blumberg
Conclave – Volker Bertelmann
Emilia Pérez – Clément Ducol and Camille
Wicked – John Powell and Stephen Schwartz
The Wild Robot – Kris Bowers

Miglior Canzone Originale
"Never Too Late" da Elton John: Never Too Late
"El Mal" da Emilia Pérez
"Mi Camino" da Emilia Pérez
"Like A Bird" da Sing Sing
"The Journey" da The Six Triple Eight

Miglior Documentario
Black box diaries
No other land
Porcelain war
Soundtrack to a coup d'etat
Sugarcane

Miglior Cortometraggio documentario
Dead by numbers
I am ready, Warden
Incident
Instruments of a beating heart
The only girl in the orchestra

Miglior cortometraggio d'animazione
Beautiful men
In the shadows of the cypress
Magic candies
Wander to wonder
Yuck!

Miglior cortometraggio Live Action
A Lien – Sam Cutler-Kreutz e David Cutler-Kreutz
Anuja – Adam J.