Oscar 2025, i premi e tutti i vincitori della 97esima edizione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –e idegli. L'elenco completo: Miglior film – Anora Miglior regia – Sean Baker (Anora) Miglior attrice protagonista – Mikey Madison (Anora) Miglior attore protagonista – Adrien Brody (The Brutalist) Miglior attrice non protagonista – Zoe Saldana (Emilia Perez) Miglior attore non protagonista – Kieran Culkin (A .