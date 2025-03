Nerdpool.it - Oscar 2025: i film vincitori in arrivo su Sky e NOW

Su Sky e NOW i protagonisti della 97esima edizione degli®. Il trionfatore ANORA (5 statuette tra cui Miglior Film, Miglior Regia, vincitore dell’® per Migliore Attrice Protagonista e Migliore Sceneggiatura Originale) sarà disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila.Vincitore di 2 statuette, DUNE – PARTE DUE, il secondo capitolo della spettacolare saga diretta da Denis Villeneuve tratta dall’universo di Frank Herbert, che ha ricevuto l’® per Migliori Effetti Visivi e Miglior Sonoro,è già disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW.Insu Sky Cinema e in streaming su NOW prossimamente EMILIA PÈREZ,lacommedia musicale co-coscritta e diretta dal Jacques Audiard con Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón, che si è aggiudicata l’® per Migliore Attrice Non Protagonista andato aZoe Saldaña,e Miglior Canzone Originale El Mal.