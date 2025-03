Movieplayer.it - Oscar 2025: Hollywood ha messo da parte la politica?

Se non fosse per il discorso dei registi di No Other Land, l'urlo di Daryl Hannah per l'Ucraina, la dedica degli iraniani Shirin Sohani e Hossein Molayemi e un paio di riferimenti indiretti di Zoe Saldana e Adrien Brody, questa edizione è sembrata vivere fuori dal mondo. Mentre scriviamo nella comunità di Masafer Yatta, in Cisgiordania, continuano dadei coloni e militari israeliani gli sgomberi e le reiterate violenze contro i membri delle comunità dei piccoli villaggi della zona. Solo qualche ora fa, al Dolby Theatre di Los Angeles, il collettivo palestinese-israeliano composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor ed Hamdan Ballal ha vinto l'per il miglior documentario con No Other Land. Il titolo, infatti, è una testimonianza dell'oppressione che da decenni vivono gli abitanti della zona.