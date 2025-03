Lapresse.it - Oscar 2025, Halle Berry bacia Adrien Brody sul red carpet

Leggi su Lapresse.it

infiammano il reddegli. L’attrice ha sorpreso il collega, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista per ‘The Brutalist’,ndolo sulle labbra.L’artista ha replicato così quanto avvenuto 22 anni prima, durante la notte deglidel 2003, quando, ricevendo il prestigioso premio come miglior attore protagonista per ‘Il Pianista’ dalle mani di, sorprese l’attrice con un bacio sulle labbra. Su X la diva ha postato il video che mostra il gesto e ha scritto: “Sorpresa! Devo prendemi una rivincita”.