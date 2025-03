Nerdpool.it - Oscar 2025: ecco tutti i vincitori!

Nerdpool, come ogni anno, segue in diretta la tanto attesa notte degli! Quest’anno la qualità è altissima, le previsioni quasi impossibili, quindi l’emozione è alle stelle. Dopo l’ingresso delle star sul red carpet (che in Italia non riusciamo a vedere in diretta, ma ci è stato concesso un simpatico recap dei momenti iconici deglipassati), la cerimonia di premiazione inizierà all’una di questa notte, e la diretta sarà seguita e commentata su Rai 1 da Alberto Matano.a voi l’elenco delle nomination:Miglior cortometraggio d’animazioneAmedamaBeautiful MenBeurk!Dar s?ye sarv“Wander to Wonder” Miglior cortometraggio A LienAnuja?ovjek koji nije mogao šutjetiI’m not a robotThe Last RangerMiglior cortometraggio documentarioDeath by Numbers“I Am Ready, WardenIncidentInstruments of a Beating HeartThe Only Girl in the Orchestra – La storia di Orin O’BrienMiglior documentarioBlack Box DiariesNo Other LandPorcelain WarSoundtrack to a Coup d’EtatSugarcaneMiglior canzone originale“The Journey” (testo e musica: Diane Warren) – The Six Triple Eight“Like a Bird” (testo e musica: Abraham Alexander, Adrian Quesada) – Sing Sing“El mal” (testo: Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard – musica: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez“Mi camino” (testo e musica: Clément Ducol, Camille) – Emilia Pérez“Never Too Late” (testo e musica: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin) – Elton John: Never Too LateMiglior colonna sonora originaleKris Bowers – Il robot selvaggioJohn Powell e Stephen Schwartz – WickedVolker Bertelmann – ConclaveDaniel Blumberg – The BrutalistCamille e Clément Ducol – Emilia PérezMiglior sonoroRandy Thom, Brian Chumney, Gary A.