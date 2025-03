Lettera43.it - Oscar 2025, dove guardare i film vincitori al cinema o in streaming

Anora è il vero campione degli. Migliordella 97esima edizione, ha conquistato ben cinque statuette tra cui regia, sceneggiatura, montaggio – tutte per Sean Baker, il primo a ottenere quattro premi nella stessa notte dal 1953 – e attrice protagonista per la sorpresa Mikey Madison. È possibile recuperarlo alè uscito già a novembre ma verosimilmente moltiplicherà le repliche dopo il trionfo. Storia d’amore fra una giovane spogliarellista di Los Angeles e il figlio di un boss della malavita russa, giovedì 6 marzo arriverà su Amazon Prime Video e il giorno seguente sbarcherà anche a noleggio su Sky Primafila.recuperare tutti idella notte del Dolby Theatre.LEGGI ANCHE: Anora, trama e cast delvincitore del premio, idaalAnora (miglior, regia, montaggio, sceneggiatura originale e attrice protagonista), dal 6 marzo su Amazon Prime Video e dal 7 marzo su Sky PrimafilaThe Brutalist (miglior attore protagonista, fotografia e colonna sonora originale)Emilia Pérez (miglior attrice non protagonista e canzone originale con El Mal), prossimamente su Skye NowA Real Pain (miglior attore non protagonista)Conclave (miglior sceneggiatura non originale), prossimamente su Skye NowThe Substance (miglior trucco e acconciatura)Io sono ancora qui (migliorinternazionale)Flow (migliordi animazione)Ipremiati a Los Angeles dainWicked (miglior scenografia e costumi) è disponibile al noleggio su Sky Primafila, Amazon Prime Video e Apple Tv+Dune – Parte II (migliori effetti speciali e sonoro) è disponibile su Now Tv e sui canali SkyArticolo completo:alo indal blog Lettera43