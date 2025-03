Movieplayer.it - Oscar 2025: da Anora a The Brutalist, il cinema indipendente è vivo e lotta insieme a noi

I verdetti dell'Academy, a partire dal trionfo di Sean Baker, hanno ricompensato une autoriale, ma anche un modello produttivo che rivendica la necessaria visibilità nelle sale. "Stasera tutti noi siamo qui perché amiamo i film. Dove ci siamo innamorati dei film? Al. In un momento in cui possiamo avvertire grandi divisioni nel mondo, questo è più importante che mai: è un'esperienza collettiva che semplicemente non si può avere a casa". Nel suo discorso di ringraziamento al momento di ricevere l'per la miglior regia, una delle quattro statuette che si è portato a casa ieri notte (un record: ne riparleremo più avanti), Sean Baker è tornato su un tema ricorrente di questa awards season: l'importanza di credere nei film e nella loro fruizione all'interno delle .