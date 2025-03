Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025 come Cannes 2024, l’Academy premia gli indipendenti ma non i film migliori

Gli: il grazioso Anora spazza via il cinema complesso e “alto”, quello “impegnato” e “impegnativo”, costruendo sull’indipendenza produttiva la propria genesi narrativa e di successo, e rispettando così i pronostici dell’ultima ora. Sean Baker, faccia giovane e pulita di un’America che ci piace ma il cuinon era certo il migliore in lizza, si era conquistato i favori parlando da proletario, e nel suo discorso di vincitore da regista non ha mancato di parlare del cinema dal basso “continuate a fare, non abbiate paura cari registi indie”, ma anche della visione comunitaria, la lotta per non chiudere le sale che affligge anche gli States.Insomma, una politica sociale più che ideologica che invece è stata ingaggiata – gioco forza – dal miglior attore protagonista Adrien Brody, evocando la battaglia a ogni razzismo, all’antisemitismo, a ogni guerra, “che il passato ci insegni qualcosa”.