Nerdpool.it - Oscar 2025: Classifica dei candidati al miglior film: quali vale la pena guardare?

Glisi sono svolti e, come di consueto, il dibattito sui vincitori scelti – o non scelti – è stato molto acceso. In prima battuta: non c’era molta cultura geek nelle candidature di quest’anno agliper il; Deadpool & Wolverine e Nosferatu erano duedi genere che i fan pensavano potessero essere scelti, ma non lo sono stati, lasciando Dune: Parte 2, Wicked e (in misura minore) The Substance a rappresentaredi prestigio che sono stati anche un grande successo di pubblico.E che dire degli altri settein lizza per il? Come di consueto, la cerimonia deglirappresenterà la più grande spinta commerciale per molti di questi, e gli spettatori sono già curiosi di sapereladopo gli Academy Awards.