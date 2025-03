Movieplayer.it - Oscar 2025, Chris Rock non esclude il ritorno dopo lo schiaffo di Will Smith: "Non si può mai sapere"

Leggi su Movieplayer.it

Il comico e conduttore, presente all'afterparty dell'ultima edizione, ha aperto le porte ad una possibile nuova conduzione. Intervistato da E! News nel corso del party successivo alla Notte deglinon ha escluso la possibilità, un giorno, di tornare a condurre l'evento. Il comico manca dal famigeratoricevuto in diretta dauna battuta dinon gradita sulla moglie della star di Men in Black, Jada Pinkett. Il possibilediagliIn passato,ha presentato le edizioni 2005 e 2016 degli Academy Award:"Sai, non si può mai" ha dichiaratoin merito ad una terza conduzione "Quello che direi è che le persone .