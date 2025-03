Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2025, chi è Mikey Madison, miglior attrice. Il suo premio spegne il sorriso di Demi Moore

Dopo aver conquistato il Bafta, le sue quotazioni erano cresciute perché fino a quel momento la favorita era stata(The substance), tallonata dalla brasiliana Fernanda Torres (I’m still here). Ma a salire sul palco del Dolby Theater di Los Angeles è stata la 25enneper Anora, film che ha incassato molti premi pesantissimi tra cui regia, film e sceneggiatura. Un momento prima dell’annuncio in sala c’era chi sorrideva e sperava: la, fasciata in un abito argentato, però ha incassato la delusione e applaudito la giovanissima interprete che arrivava da il successo iniziale in televisione. L’di Ghost e Soldato Jane era stata la favorita per la statuetta avendo vinto ai Golden Globes e ai SAG Awards.però aveva risposto con glibritannici due giorni prima della fine delle votazioni per glie con l’Independent Spirit Awards.