Oscar 2025 Brody lancia il chewing-gum alla compagna prima di salire sul palco | Il lavoro dell’attore è fragile

disuldegliAdrien– premiato come miglior attore – si accorge che sta masticando ancora un-gum e non sapendo dove metterlo loverso la, Georgina Chapman, infila che lo raccoglie al volo. “Grazie a Dio per questa vita benedetta”, esclama. L’interprete del Pianista per cui vinse la sua suastatuetta nel suo lungo discorso di accettazione ha detto: “Ilda fuori sembra glamour, ma è profondamente, tutto può da un momento all’altro svanire” ha continuato riferendosi al fatto che dopo il suo primola sua fama si era un po’ appannata. Poi in conclusione ha ricordato che “bisogna pregare per un mondo più inclusivo”, e proprio ricordando l’architetto ex deportato protagonista di The Brutalist, simile al protagonista di Il pianista, “il passato può e deve insegnarci qualcosa, sempre”.