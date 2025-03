Universalmovies.it - Oscar 2025 | Anora, o il trionfo del cinema indipendente

La vittoria all’ultimo festival di Cannes, ilin quasi tutti i premi di categoria e un buon battage pubblicitario hanno portatodi Sean Baker ad aggiudicarsi cinque statuette agli. Meritatamente, verrebbe da aggiungere. O no?Filme a basso budget, come sempre quando si parla di Sean Baker,si è portato a casa glipiù importanti: film, regia, sceneggiatura originale, montaggio (tutti questi andati direttamente nelle mani di Baker, che entra così nella storia) e quello per la miglior attrice protagonista andato alla 25enne Mikey Madison che ha scalzato la favoritissima Demi Moore per The Substance. Il che, a dirla tutta, suona un po’ come una presa in giro data la sostanziale differenza e il diverso calibro delle due attrici e su quanto si sia parlato della rinascita artistica di Demi Moore che già si sentiva l’tra le mani.