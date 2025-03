Lettera43.it - Oscar 2025, Anora miglior film: tutti i vincitori

È stata la notte di. La storia d’amore fra il figlio di un boss russo e una sex worker, vincitrice a Cannes della Palma d’Oro, ha dominato gli, portandosi a casa cinque statuette tra cui la più ambita per il. Incredibile record per il regista Sean Baker: è il primo nella storia ad aggiudicarsi quattro premi personali in una sola notte da Walt Disney nel 1953, cui però servirono quattro lungometraggi diversi. Il 54enne del New Jersey si è portato a casa infatti, oltre alla regia, i riconoscimenti per montaggio e sceneggiatura originale. A sorpresa, l’per laattrice protagonista è andato a Mikey Madison, che ha battuto Demi Moore favorita per The Substance. Adrien Brody invece è ilattore per The Brutalist. Fra i non protagonisti, hanno trionfato Kieran Culkin per A Real Pain e Zoe Saldana (niente da fare per Isabella Rossellini) per Emilia Pérez, battuto da Io sono ancora qui comeinternazionale.