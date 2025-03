Universalmovies.it - Oscar 2025 | Anora domina, tutti i vincitori

Si è tenuta questa notte la cerimonia degli, la lunga notte dei premi in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Abbiamo aggiornato l’articolo in tempo reale con iche si succederanno sul palco degli.La nottata è iniziata con la messa in onda della diretta del red carpet, dove Giorgia Cardinaletti, giornalista inviata del tg1, è riuscita a intercettare alcuni celebrities tra cui una meravigliosa Isabella Rossellini che omaggia la sua storia indossando gli orecchini della madre che impreziosiscono l’abito “Blue velvet” Dolce&Gabbana in onore di David Lynch. La serata ha inizio con lo sbattere dei tacchi delle iconiche scarpe rosse, e così inizia la cerimonia delle stelle hollywoodiane. Ariana Grande inizia a intonare “Somewhere over the rainbow”, e la magia può scatenarsi, successivamente sul palco arriva Cynthia Erivo con “Home“(di Diana Ross) e, insieme fanno scintille nell’incredibile esibizione di “Defying Gravity” da Wicked.