Movieplayer.it - Oscar 2025, Adrien Brody commenta il momento 'disgustoso' diventato virale online

Leggi su Movieplayer.it

, pochi secondi dopo la vittoria agli, è stato protagonista di unmoltotoe ha voluto spiegare cosa è accaduto.protagonista di unsubito dopo la vittoria aglicome Miglior Attore Protagonista e ha ora risposto alle critiche. La star di The Brutalist, infatti, prima di salire sul palco e ritirare la statuetta si è girato e ha lanciato la gomma da masticare che aveva in bocca verso la sua fidanzata, Georgina Chapman, gesto definitoe inappropriato da molti utenti sui social media. La spiegazione diSpiegando quanto accaduto ai microfoni di Live With Kelly and Mark,ha ammesso: "Avrei potuto ingoiarla, ma non ci ho .