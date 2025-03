361magazine.com - Oscar 2025, a sorpresa trionfa “Anora”

Vincitore di cinque statuette tra cui miglior filmGlisi sono svolti a Los Angeles e hanno riservato qualcherispetto alle previsioni. A conquistare il premio per il Miglior Film è stato, che ha ottenuto cinque statuette su sei candidature.Il film di Sean Baker ha superato la concorrenza di pellicole date per favorite, come The Brutalist. Tra i premi vinti da, oltre a Miglior Film, spiccano anche quelli per Miglior Regia, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Sceneggiatura Originale.Di cosa parla “”?racconta la storia di una spogliarellista di Brooklyn che si innamora e sposa il figlio di un oligarca russo. Tuttavia, il padre del ragazzo ostacola in tutti i modi la loro unione.La pellicola sarà disponibile dal 7 marzo su Sky Primafila.Il discorso di Sean BakerNel suo discorso di ringraziamento, il regista Sean Baker ha sottolineato l’importanza del cinema indipendente:“Grazie all’Academy per aver riconosciuto i film indipendenti.