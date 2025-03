Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale Branko: scopri cosa riservano le stelle per amore e lavoro dal 28 febbraio al 6 marzo 2025

amo insieme le previsioni dell’di, dal 28al 6, tratte dalla rivista “Chi”. In questo articolo ci concentriamo sui segni zodiacali dalla Bilancia ai Pesci, analizzando come l’, ile la fortuna influenzeranno le loro vite in questi giorni. Quali pianeti saranno favorevoli e quali, invece, potrebbero portare qualche difficoltà?Bilancia: comunicazioni in difficoltàLa settimana inizia con qualche difficoltà nelle relazioni sentimentali per i nati sotto il segno della Bilancia. Infatti, Mercurio, in una posizione ostile, può rendere complicati i chiarimenti e le comunicazioni. È importante prestare attenzione a come ci si esprime, poiché parole inappropriate potrebbero causare incomprensioni e risentimenti. Fortunatamente, sul fronte lavorativo, le cose si muovono in modo deciso, portando nuove opportunità e spunti creativi.