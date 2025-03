Lortica.it - Oroscopo irriverente della settimana (3 – 9 Marzo)

Nuova, nuovi disastri. I pianeti si muovono, ma tu resti sempre fermo nelle tue pessime abitudini. Marte ti spinge all’azione, Venere al flirt disastroso, Mercurio agli errori di comunicazione. Insomma, un grande classico.Chi ne uscirà vincitore? Chi si coprirà di ridicolo? Scopriamolo. Ariete(21– 19 aprile)Il tuo motto è “prima faccio, poi (forse) penso”. Questapotrebbe portarti a decisioni impulsive degne di un film tragicomico. Occhio a non sfidare il destino: lui è più vendicativo di te. Toro(20 aprile – 20 maggio)Ti piace la stabilità, ma questal’universo ha deciso di scuoterti come un cocktail mal riuscito. Resisti alla tentazione di chiuderti in casa con Netflix e carboidrati. Anche se, a dirla tutta, non sarebbe una brutta scelta.