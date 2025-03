Quotidiano.net - Oroscopo di oggi lunedì 3 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

L'di, offreinteressanti per tutti i segni zodiacali. L'ariete può aspettarsi un miglioramento economico grazie a incassi inattesi, mentre il toro deve fare attenzione alle insidie negli affari immobiliari. I gemelli possono approfittare della giornata per riflettere sul futuro, e il cancro troverà conferme positive ine famiglia. Ogniriceve consigli specifici per affrontare al meglio la giornata, che si tratti dio benessere personale.arieteGiornata particolarmente generosa nei nostri confronti. Malgrado le tensioni che sentiamo, gestiremo con abilità il quotidiano e i rapporti familiari, con l’arrivo di Mercurio. La nostra situazione economica tende a diventare più solida. Incassi insperati e debiti in riscossione.