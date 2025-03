Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

ARIETE – Antonella continua a vincere e resta in RaiPartiamo dalla notizia: Antonella Clerici continua a vincere con The Voice Senior ogni venerdì in prima serata su Rai1 (gli ascoltiseconda puntata) contro Le onde del passato, la fiction con Anna Valle. La conduttrice di È sempre mezzogiorno! ha anche dichiarato in un’intervista al Fatto che rimarrà in Rai. Insomma, un periodo fortunato per la Clerici. Così come d’oro è anche il periodo che state vivendo e questa nuova. Merito di una super luna favorevole e di alcuni incontri positivi tra giovedì e venerdì. Cari Ariete single, preparatevi. Tutto sta per cambiare. In meglio.dal 3 al 9Davide Maggio.