Oroarezzo si prepara ad accogliere i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria

Arezzo, 3 marzo 2025 –siaddelin, con la 44ª edizione del salone organizzato da Italian Exhibition Group che torna dal 10 al 13 maggio prossimi ad Arezzo Fiere e Congressi. La manifestazione concentra l’eccellenzaproduzione industriale del prezioso nel distretto che occupa il gradino più alto del podio nazionale dell’export: secondo gli ultimi dati congiunturali elaborati a gennaio da Federorafi Confindustria per una ricerca sul settore orafo-gioielliero condotta da Mediobanca su scala nazionale, Arezzo si conferma campione di esportazioni tra i distretti italiani del settore con una crescita del 119 per cento, per 5,3 miliardi di euro di valore. Con l’obiettivo di rafforzare il carattere strategicomanifestazione per l’industry globale dei preziosi, IEG rinnova l’offerta merceologica e il layout espositivo di un evento che è piattaforma d’elezione per “dar forma all’idea di gioiello” selezionando i top buyer esteri per i mercati di riferimento dell’exportinospitati grazie al sostegno di ICE Agenzia e rafforzando la parte espositiva delle tecnologie e quella dei convegni per gli operatori