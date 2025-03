Lopinionista.it - “Orizzonti Pokémon: La serie”: la seconda stagione su Boing

TheCompany International ha annunciato oggi che ladell’ultimaanimata, “: La”, debutterà in Italia a maggio sul canale(il canale in chiaro prodotto dell’editoreSpA). Lasegue i due protagonisti Liko e Roy, con i rispettivi partner, Sprigatito e Fuecoco, nelle loro emozionanti avventure attraverso il mondo. Nella2, intitolata “2: Alla ricerca di Laqua”, questi personaggi amatissimi dai fan continueranno il loro viaggio alla scoperta dei misteri del mondo, mentre crescono come Allenatori.Dopo il debutto dello scorso anno, “: La” scrive un nuovo capitolo per il franchise, rivolgendosi a una nuova generazione di fan e promuovendo il brand con storie e personaggi sempre nuovi.