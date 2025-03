Ilrestodelcarlino.it - Orio Teodorani è morto, addio allo storico esponente della Sinistra di Cesena

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 marzo 2025 – E’ scomparso nella notte di domenicate, autore di numerose pubblicazioni sulle vicende e i personaggigrande parabola locale e nazionale tra Pci, Pds e Ds. Era ricoverato all’ospedale Bufalini a seguito di una caduta in casa ma le sue condizioni si erano aggravate a causa di alcune complicazioni. Lascia il fratello Ilich. Avrebbe compiuto 81 anni, non era più attivo nel partito ma ne curava l’archivio. Era uno degli ultimi esponenti di quellache ha tenuto le redinicittà con grandi ideali e senso pragmatico. Non a caso sul suo profilo social sono elencati con commozione e nostalgia le dipartite degli uomini di una classe dirigentete ormai quasi tutti scomparsi. Nato e cresciuto nella frazione di Ruffio, aveva iniziato i suoi incarichi pubblici nella Confesercenti, per la quale aveva svolto ruoli nella dirigenza nazionale oltreché al vertice ditico.