Trevisotoday.it - Ordine di carcerazione per riciclaggio e ricettazione, 51enne in carcere

Leggi su Trevisotoday.it

Questa mattina, 3 marzo, i carabinieri della stazione di Motta di Livenza hanno tratto in arrestato un cinquantunenne residente in provincia di Treviso, con precedenti di polizia, destinatario di undi, emesso dalla Procura di Treviso per