Ora la sinistra ha un nemico peccato L’opinione di Merlo

La vicenda internazionale presenta ormai un cambiamento continuo e sempre più imprevedibile. Ma anche nell’incertezza e nella confusione che ormai caratterizzano gli stessi progetti su come riorientare la geografia geo politica mondiale, emergono alcuni aspetti politici e culturali chiari ed inequivocabili. O meglio, parlando di casa nostra, elementi che ritornano in tutta la loro virulenza. E, come al solito, tocca a Massimo D’Alema, notoriamente la mente più lucida dellaitaliana da ormai molti anni, indicare la traccia. Parlo, come ovvio, del ritorno in grande stile dalle parti dellaitaliana – seppur nelle sue multiformi espressioni – di un forte, convinto e radicato anti americanismo. Un anti americanismo che non si è mai dissolto del tutto nel corso degli anni perché semplicemente correva nel sottosuolo dell’area politico, culturale e soprattutto ideologico dellaitaliana.