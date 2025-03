Ora Elon Musk vuole fare licenziare i dipendenti pubblici dalla IA Oggi in Europa un software così sarebbe vietato ma fino a quando?

Leggi su Open.online

Ormai non passa giorno senza chenon ci stupisca con effetti speciali nel suo nuovo ruolo di capo del DOGE, l’ufficio governativo creato per incrementare l’efficienza deistatunitensi. Tra le iniziative più discusse dell’imprenditore di origine sudafricana rientra sicuramente il progetto di creare unda utilizzare per decidere in maniera automatica chie chi no, sulla base di una serie di informazioni raccolte dall’intelligenza artificiale.Quello che sta facendo, il Doge americano, inè vietatissimoUn approccio del genere – accompagnata da un uso disinvolto, già in queste prime settimane, del potere di licenziamento, sulla base di prassi impensabili in qualsiasi ordinamento del nostro continente – nonin alcun modo consentito nei Paesi dell’Unione Europea, dove l’utilizzo dei sistemi di intelligenza sui luoghi di lavoro è soggetto ad alcune regole precise.