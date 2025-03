Thesocialpost.it - “Ora c’è un angelo speciale”. Eleonora Giorgi, il toccante messaggio di Paolo Ciavarro dopo il dramma

“Ciao mami, da oggi Gabri ha un. Ti amo”.Con queste parole e una foto che lo ritrae da piccolo accanto alla madre,, figlio die Massimo, ricorda l’attrice scomparsa oggi all’età di 71 anniuna lunga battaglia contro un tumore al pancreas.In una storia successiva su Instagram,ringrazia il pubblico, i fan, gli amici e tutti gli ammiratori della madre per i messaggi di affetto ricevuti: “Grazie per tutti i messaggi d’affetto da parte vostra”.Anche Clizia Incorvaia, moglie die nuora di, ha condiviso un pensiero su Instagram, citando una celebre riflessione attribuita a Henry Scott Holland: “La morte non è niente. Sono semplicemente passato dall’altra parte. Io sono sempre io e tu sei sempre tu.