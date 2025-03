Opzione Donna? Ora è un'illusione per molte. Così il governo Meloni ha ridotto l'accesso al pensionamento anticipato

Leggi su Open.online

nato con l’obiettivo di garantire una pensione anticipata alle lavoratrici, oggi è diventato un miraggio per. Le modifiche introdotte dalle ultime due leggi di Bilancio hannola platea delle beneficiarie. Fino a poco tempo fa, bastavano 35 anni di contributi e 59 anni di età per poter accedere a questa opportunità. Ora, invece, sono necessari 61 anni di età e almeno un altro requisito, come essere caregiver, avere un’invalidità o essere licenziate. Come riporta La Stampa in un’inchiesta di Valentina Petrini, nel dicembre del 2022, Rosalba, 59 anni e con 35 anni di contributi, aveva finalmente deciso di andare in pensione anticipata grazie all’. Con un colpo di spugna, però, ilha cambiato le regole, cancellando di fatto questa possibilità. «Mi sono svegliata il 30 dicembre e non potevo più fare domanda», racconta.