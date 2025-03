Firenzetoday.it - Operaio precipita in un pozzo: portato in codice rosso in ospedale \ FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayIncidente sul lavoro nel primo pomeriggio, poco prima delle 13, in Via Campo d'Arrigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso undi un cantiere edile caduto di unprofondo sei metri. La.