Operaio cade in un pozzo profondo sei metri e viene salvato dai vigili del fuoco

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Incidente sul lavoro nella mattinata del 3 marzo in via Campo d’Arrigo a Firenze. Idelsono intervenuti per soccorrere uncaduto in undi circa seiall’interno di un cantiere edile.La squadra del comando di Firenze, giunta sul cantiere di una abitazione privata, ha verificato lo scenario ed effettuato un ancoraggio ad una pianta ad alto fusto presente nelle vicinanze dele con una manovra speleo ha calato un operatore all’interno delche ha raggiunto l’uomo, cosciente, al quale è stato fatto indossare un apposito imbrago per il recupero.Al termine della manovra di recupero l’uomo è stato affidato al personale sanitario che lo ha stabilizzato e trasportato al pronto soccorso.Sul posto la polizia municipale e i tecnici dell’igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Centro