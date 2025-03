Lanazione.it - Onori al Merito, il libro di Enrico Passaro sulle onorificenze presentato da Gianni Letta

Firenze, 1 marzo 2025 – C’è un mondo che gira intorno ai sistemi premiali, che vanta secoli di storia. Leficenze in particolare hanno origini antichissime legate a tradizioni cavalleresche, militari e religiose, tramandate in diverse forme fino ai giorni nostri. Sono passate da contesti nobiliari ed esclusivi, allo status di sistema premiale per i cittadini più meritevoli. Per saperne di più basta leggere ilal” di, che è un excursus storico-geograficoficenze cavalleresche. Quest’opera che esplora a fondo il sistemafico italiano e internazionale, con particolare attenzione rivolta all’Ordine aldella Repubblica Italiana (OMRI), si è tenuta nella Sala Graziella Lonardi Buontempo del MAXXI. Una serata caratterizzata dalla partecipazione di numerosi esponenti di spicco delle istituzioni, sia tra i relatori che nel pubblico.