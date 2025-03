Lanazione.it - Ondata di caldo anomalo in Toscana: temperature oltre 20 gradi a Firenze. Poi cambia tutto

, 3 marzo 2025 – Sole, cielo terso edecisamente in rialzo: è il quadro meteorologico che da oggi, 3 marzo, si profila in. Questo è dovuto al progressivo rinforzo dell'alta pressione tra Europa e Mediterraneo.Giornate più calde Escursione termica tra giorno e notte Quanto dura il bel tempo Lo scenario sarà questo fino al secondo weekend di marzo quando gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un possibile peggioramento in arrivo da ovest. Una vasta struttura depressionaria dovrebbe infatti muoversi dall'Atlantico verso l'Europa occidentale portando maltempo anche sull'Italia. Nel corso della settimana appena iniziata, dunque la nostra penisola sarà interessata da un'diche porteràmassime fino a 22in molte città.