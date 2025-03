Ilgiorno.it - Omicidio Nataly, il 6 marzo l’autopsia. Dal Dna ed esami autoptici le prove per sconfessare la difesa di Pablo Rivas

Milano, 32025 – Se non ci sono dubbi che il corpo trovato ieri nell'Adda a Zelo Buon Persico nel Lodigiano sia di JhoannaQuintanilla, la babysitter scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio scorso dalla autopsia fissata per giovedì prossimo 6all'Istituto di medicina legale di Pavia si attendono molte risposte. Anzitutto dai test genetici la conferma dell'identità e daglile reali cause della morte., le bugie e l'orrore confessato due settimane dopo l': Jhoannastrangolata in casa, il cadavere caricato in auto e buttato in campagna Le “verità” (dubbie) diIl compagnoGonzalezha sostenuto di aver ucciso la donna involontariamente, spezzandole il collo durante un gioco erotico. Versione che non ha mai convinto gli inquirenti, secondo i quali la 40enne sarebbe stata uccisa - questa è l'ipotesi corroborata anche da testimonianze e analisi dei dispositivi - al termine di una lite, probabilmente a mani nude o con un coltello.