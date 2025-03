Ilgiorno.it - Omicidio di Fabio Ravasio, l’ex amante di Adilma: “Aveva dipinto il compagno come un mostro, poi il piano per ucciderlo”

Parabiago (Milano), 3 marzo 2025 - Sono state le dichiarazioni spontanee rilasciate in aula da Massimo Ferretti il motivo dominante della nuova udienza in Corte di Assise sull'diandata in scena questa mattina in Corte di Assise a Busto Arsizio. L'imputato, exdie barista in quel di Parabiago, ha deciso di raccontareha conosciuto la "mantide" brasiliana e tutto quello che è successo dal suo primo incontro all'investimento deldella donna. "Incontraidue anni fa nel mio bar. Era venuta col suo santone ed avevo iniziato con loro a fare rituali di purificazione. Non ho idea di cosa mi stavano facendo, ma lei utilizzava anche animali morti per fare tutto questo. Poi, quasi inspiegabilmente, mi sono innamorato di lei, ma non era amore, ma un rapporto patologico.