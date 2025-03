Gamberorosso.it - Oltre un terzo degli italiani vorrebbe la carta oli al ristorante come quella dei vini

Consumatori più attratti dall'olio extravergine d'oliva, che si sta affermando gradualmente per aspettiqualità, salute e territorialità, ma anche poco informati sulle sue proprietà organolettiche e sul fatto che la filiera rappresenti un esempio virtuoso di economia circolare. Ci sono luci e ombre nel recente sondaggio dell'Osservatorio Sol2Expo-Nomisma. Innanzitutto,un(37%)poter scegliere l'olio dal menu dei ristoranti. Un po'dei. E, dai dati presentati a Verona il 2 marzo durante la prima grande fiera dedicata, emerge un interesse crescente che, nel segmento del fuori casa, vede i consumatori «fare sempre attenzione» all'olio presente sulla tavola (46 per cento).I pregi dell'olio evoL'olio extravergine d'oliva è considerato superiore ad altri tipi di oli per qualità (89%), rapporto qualità-prezzo (85%), gusto (85%) e benefici sulla salute (79%).