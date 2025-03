Biccy.it - Olly spiega meglio il no all’Eurovision e la strana risposta ad Armani

Leggi su Biccy.it

Non solo Stefano De Martino, ieri sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa c’era anche. Il vincitore del Festival di Sanremo 2025 hato un po’come mai ha rinunciatoSong Contest ed ha poi raccontato un aneddoto “imbarazzante” che riguarda Giorgionei giorni scorsi è stato alla Fashion Week di Milano e nel backstage della sfilata di Emporiogli è successa una cosa che ha definito “”. Nulla di così grave, l’artista ha cercato di essere carino con lo stilista e gli ha detto: “Complimentoni” (ci mancava giusto un ‘bro‘).M’immagino Giorgio così.“Sanremo è stato un bello schiaffo. Ho rivisto le immagini, sul palco sembro un cerbiatto in autostrada. Dopo le cose non sono cambiate troppo, sto cercando di fare quello che facevo prima. Mi alleno, vado a cena con gli amici, a trovare la famiglia.