Fanpage.it - Olly: “Ho detto no a Eurovision perché la faccia ce la metto io. I complimenti di Vasco valgono quanto Sanremo”

Il vincitore di Sanremo si racconta a Che Tempo Che Fa, spiegando come è cambiata la sua vita dopo il successo: "Faccio le stesse cose di prima". Sul no aribadisce le ragioni della sua scelta. Poi l'aneddoto sul giorno in cui ha conosciuto Giorgio Armani: "Gli ho'complimentoni', potevo fare di meglio".