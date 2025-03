Lidentita.it - Olimpiadi invernali 2026, tanto sport ma anche molto altro. Intervista al Sindaco di Cortina

Leggi su Lidentita.it

Tra meno di un anno, i riflettori del mondo saranno puntati sulledi Milano-. Un evento che non solo esaltera? l’eccellenzaiva, ma che avra? ricadute positive per l’economia del territorio. Come ha infatti sottolineato a L’identità ildiGianluca Lorenzi, “leci permetteranno di avere una visibilita? che .maaldiL'Identità.