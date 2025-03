Dday.it - Oggi è un giorno di lanci nello spazio: Ariane 6 è alla prima missione commerciale, stanotte è il turno di Starship

Leggi su Dday.it

Nel pomeriggio ci sarà il secondoo di6, il primo per unaper ilatore europeo. Nella notte, ci sarà l'ottavoo di. Ma c'è anche laIM-2, con il lander Athena accenderà i motori per entrare in orbita intornoLuna.