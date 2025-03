Ilrestodelcarlino.it - Oggetti smarriti a Bologna: come fare per riaverli. Video

, 3 marzo 2025 – L'Ufficiorinvenuti del Comune di, in Piazza Liber Paradisus (), è il punto di riferimento per chi ha smarrito un oggetto o un documento all'interno del territorio comunale. Ogni mese, infatti, è possibile consultare la lista degliritrovati all'Albo pretorio del Comune.funziona Mafunziona questo servizio? Chi smarrisce qualcosa può rivolgersi all’ufficio per sapere se il suo oggetto è stato ritrovato, mentre chi trova un oggetto ha la possibilità di consegnarlo direttamente, ottenendo una ricevuta al momento della consegna. Maria Muraca, responsabile dell'ufficio, sottolinea l'importanza di questo servizio in continua crescita, che quest'anno ha registrato numeri record: “Nel 2024 abbiamo custodito esattamente 10.551”, spiega Muraca.