Oceano male e altre citazioni non colte nello scontro Trump-Zelensky

L’editoriale più interessante suche viene strapazzato dae Vance davanti a non so quante telecamere, su noialtri che guardiamo e proiettiamo sulla scena ciò che già pensiamo e la curva cui apparteniamo, su quell’interessante mezz’ora di cafonaggine spiccia enon, l’editoriale più interessante è di Bill Murray. Che è andato da Joe Rogan e ha raccontato che, quando ha letto il libro di Bob Woodward su John Belushi, cioè su uno che conosceva bene, che conosceva abbastanza bene da sapere anche chi fosse una fonte attendibile e chi no, con chi avesse senso parlare, che attendibilità avessero le cose che riportava Woodward, quando l’ha letto ha pensato: hanno incastrato Nixon. È quello che in Italia chiamiamo «il principio-Report», e in America chiamano «il principio-John Oliver»: le cronache attendibili solo quando non conosci il tema, quello che ti sembra grande giornalismo investigativo quando non ne sai niente e poi un giorno parlano di qualcosa che conosci e ti rendi conto di essere davanti a una pecionata (mi scuso per la forma dialettale, ma il romano per la volgarità spiccia è imbattibile), e allora metti in discussione la versione che ti avevano dato di storie delle quali non sapevi nulla.