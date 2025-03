Ilrestodelcarlino.it - Occhio alle truffe telefoniche a nome dell’Azienda Usl: "Sono dei falsi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Attenzione. Nei giorni scorsistate segnalate altre chiamate ingannevoli aUsl, provenienti da un numero di telefono fisso con prefisso Ferrara (0532 1796555). "Si tratta di una truffa – scrive una notasanitaria – , vi invitiamo pertanto a rimanere vigili e a non fornire alcun tipo di informazioni che riguardi voi o i vostri cari, in risposta a queste chiamate. Se ricevete una chiamata sospetta, vi preghiamo di contattarci attraverso i nostri canali ufficiali o, se siete in carico a servizi sanitari specifici, di contattarli attraverso il consueto canale, per verificare la veridicità delle informazioni". Purtroppo è solo l’ultima delle innumerevoliutilizzate dai malviventi per spillare denaro a persone sconosciute, con undi riguardo agli anziani.