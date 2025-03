Sport.quotidiano.net - Occhi puntati sul derby. "Spezia, possiamo farcela. Il Picco sarà tutto con te»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Trasformiamo il ‘’ in una bolgia, il sogno è ancora possibile. Avanti Aquile, avanti popolo bianco". La sconfitta del Pisa in casa Sassuolo ha rincuorato i tifosi aquilotti, pronti a riempire, domenica prossima, il ‘catino’ in occasione delcon i nerazzurri: "Noi non molleremo mai, insiemecompiere un’altra impresa". I punti di distacco dai nerazzurri di Inzaghi sono 6: situazione quindi ancora apertissima. A suonare la carica è Mattia D’Amore: "Ildovrà essere giocato al massimo, come fosse una finale, perché la porta per la promozione diretta è ancora apertissima dopo la sconfitta del Pisa contro il Sassuolo. Bisogna crederci, tutti insieme, fino all’ultimo secondo, il nostro dovere è riempire il ‘’ e trascinare la squadra alla vittoria. Non dovremo mollare neanche un centimetro, facendo leva sull’orgoglio che è insito nel nostro dna.