Obiettivo... arancione. Massa torna a candidarsi per sventolare la bandiera

, 3 marzo 2025 – Una nave carica di detriti del marmo incagliata tra i “rottami” del mitico pontile, spiagge devastate dall’erosione e una scogliere “off limits” ancora da bonificare. Maci riprova a farlaBlu sul suo litorale, quel riconoscimento della Organizzazione non governativa e no profit “Foundation for Environmental Education” che conquista ogni anno dal 2014. Con un occhio puntato sulle operazioni di svuotamento del cargo arenato a Marina e l’altro sul porto di Carrara e il suo piano di ampliamento, le orecchie dritte per non perdere il grido dei balneari su una stagione turistica (l’ennesima) ad alto rischio, la giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il nuovo ‘Piano di azione per la Sostenibilità’ e dato il via libera al servizio ambiente per presentare la candidatura entro la scadenza di fine febbraio.