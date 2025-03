Quotidiano.net - Obesità infantile: Italia al quarto posto in Europa per sovrappeso tra i giovani

Sono 37 milioni nel mondo, nel 2022, i bambini e le bambine di età inferiore ai 5 anni e oltre 390 milioni di bambini, bambine e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni, in totale 427 milioni, che sono in. Di questi 500mila si contano nel sud. Nel 2023, inil 28,8% dei bambini e delle bambine fra gli 8 e i 9 anni era ino con: le regioni con il più alto tasso disono nel sudcon Campania (43,2%), Molise (37,8%) e Calabria (37,8%) ai primi posti, mentre brillano le Provincie Autonome di Bolzano (15,3%) e di Trento (16,5%) e la Valle d'Aosta (19,5%). A livello europeo, l'è alper i tassi dinegli under 19, con il 36% per le ragazze e il 43% per i ragazzi. La 'maglia nera' va a Cipro, davanti alla Grecia.