Obesità, i bambini italiani tra i più a rischio d'Europa

ROMA (ITALPRESS) – Entro il 2030, il 70% della popolazione mondiale sarà affetta dae sovrappeso. Gli ultimi dati sull’degli adulti e della fascia pediatrica divulgati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sono preoccupanti. Nel mondo, 1 persona su 8 vive con, evidenziando un problema di salute pubblica sempre più diffuso. Due miliardi e mezzo di adulti sopra i 18 anni sono in sovrappeso, di cui 890 milioni convivono con l’.Complessivamente, quasi la metà degli adulti (43%) è in sovrappeso e il 16% in condizione di.Mentre negli adulti l’è più che raddoppiata dal 1990, tra gli adolescenti il numero di persone conè addirittura quadruplicato.In Italia, quasi la metà della popolazione (27 milioni) è in eccesso di peso: un adulto su due (oltre il 47%) e 3o adolescenti su 10 (27%).